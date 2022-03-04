РИАМО - 4 мар. Преимущество новой системы семейного центра заключается в том, что детей не делят по различным статусам, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«К этой реформе мы долго шли и готовились, это не было спонтанным решением. Еще 4 года назад было общие понимание того, что не дети не могут находиться под присмотром разных ведомств», — заявила Мишонова.

Она объяснила, что дети имеют разные статусы, из-за этого они находятся в сфере ответственности разных министерств. По словам Мишоновой, это усложняет работу аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Мишонова заявила, что преимущество новой системы семейного центра заключается в том, что индивидуальную помощь можно оказать каждому из нуждающихся. ​