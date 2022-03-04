РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. В филиалах Красногорской горбольницы №1 возобновились профилактические осмотры и диспансеризация. Основная задача - определить группу риска пациента, выявить заболевания на ранней стадии и оперативно начать лечение, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Каждый житель городского округа, прикрепленный к поликлинике, может проверить свое здоровье раз в 3 года в рамках диспансеризации. Профилактический медицинский осмотр проводится раз в 2 года и не должен совпадать с годом проведения диспансеризации.

«Благодаря профилактическим осмотрам и диспансеризации выявляются заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Обнаруживаются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, злокачественные новообразования», - сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ МО КГБ №1 Наталия Литвинова.

Она также добавила, что рак на ранней стадии протекает бессимптомно, именно поэтому так важно своевременно обращаться к специалистам и регулярно проходить медицинские осмотры.

Записаться на диспансеризацию можно в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». Чтобы пройти диспансеризацию, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Объем и характер комплексного обследования зависят от пола и возраста.