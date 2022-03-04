РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В подмосковной Балашихе разыскивают 40-летнюю женщину, о местонахождении которой ничего не известно с 1 марта, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Рудукан (Чаплинская) Наталья Александровна, 40 лет, мкрн Саввино, Балашиха, Московская область. С 1 марта 2022 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы женщины: рост 172 см, нормальное телосложение, волосы каштанового цвета, глаза карие. Особые приметы: шрам на левом ухе.

Была одета в черную куртку, темные штаны, черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.