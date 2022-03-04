РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Жительницу столицы задержали по подозрению в краже мобильного телефона у посетительницы развлекательного центра в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть отдела полиции микрорайона Павшино поступило заявление от 23-летней жительницы Таганрога о том, что неизвестный совершил кражу мобильного телефона, когда она находилась на экскурсии в одном из центров развлечений на улице Международной. Сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении преступления 38-летнюю жительницу Москвы.

Подозреваемая увидела оставленный без присмотра мобильный телефон, принадлежащей заявительнице и, воспользовавшись ситуацией, совершила кражу. Похищенное имущество возвращено заявительнице.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанной уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.