РИАМО - 4 мар. В связи с ростом цен необходимо увеличить размер региональной компенсации родителям на школьную форму для детей, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Я бы хотела в этом году попросить наше правительство рассмотреть вопрос о компенсации за школьную форму в связи с ростом цен. <…> Я бы хотела попросить инициировать пересмотр и индексацию суммы компенсаций», - сказала Мишонова.

Она добавила, что покупка школьной формы — болезненная тема для многодетных семей региона. Размер региональной компенсации на приобретение школьной формы в Подмосковье составляет 3 тыс. рублей.

Мишонова ранее отметила, что единый федеральный статус для многодетных семей позволит решить вопросы по предоставлению некоторых мер поддержки.