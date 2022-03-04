РИАМО - 4 мар. Радиостанция «Эхо Москвы» удалит официальные аккаунты в социальных сетях и отключит сайт издания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Эха Москвы».

«В связи с ликвидацией «Эха Москвы» мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», – говорится в сообщении.

Издание было отключено от эфира после требования Генпрокуратуры России ограничить к нему доступ. «Эхо Москвы» обвиняется в распространении информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов отметил, что редакционная политика радиостанции не изменится, пока он является ее главным редактором. По решению совета директоров «Эха Москвы» радиостанция будет ликвидирована.