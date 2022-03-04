РИАМО - 4 мар. Единый федеральный статус для многодетных семей позволит решить вопросы по предоставлению некоторых мер поддержки, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Если один из родителей не прописан, не зарегистрирован на территории Московской области, возникают вопросы по некоторым мерам поддержки. И для многодетных семей это чувствительно», - рассказала Мишонова.

По ее словам, в Подмосковье действует один из самых больших в стране пакетов мер поддержки многодетных семей.

«Я вижу, основная проблема, где мы не можем помочь, это пока отсутствие федерального статуса многодетных семей. Нам бы очень хотелось, чтобы его все-таки приняли этот единый статус», - отметила Мишонова.