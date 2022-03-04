РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. В гимназии №1 городского округа Мытищи отметили Экологическую Масленицу, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Как можно связать Масленицу с экологией, знают юные экологи из МБОУ «Гимназия №1». В пятницу они организовали масленичные гуляния, не забыв об экологии.

Изюминкой мероприятия стали необычные масленичные костюмы, которые ребята сделали из вторичного сырья, сданного мытищинцами в эколого-благотворительный проект «Польза сити». Тем самым они подарили вторую жизнь вещам, которые еще и в дальнейшем будут использоваться в театральных постановках школы.

В гимназии очень развито экологическое движение. Там есть свой экотеатр и экоклуб «Зеленая волна», ребята побеждают, представляя Мытищи на региональных и федеральных знаковых экоконкурсах, имеют свою лабораторию для проведения научных работ, которая буквально в декабре пополнилась дорогостоящим оборудованием Всероссийского общества охраны природы.

Экодвижение гимназии при содействии экологов контрольного управления плотно взаимодействует с экопроектами Мытищ.