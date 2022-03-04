РИАМО - 4 мар. В Подмосковье наблюдается рост числа обращений по вопросам, связанным с родительскими спорами о том, с кем останется ребенок после развода. Ведется работа по внедрению медиативной практики по решению этого вопроса, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас с каждым годом увеличивается количество родительских споров и растет количество обращений, связанных с родительскими спорами. Тотально разводясь, люди не могут договариваться», — рассказала Мишонова.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка намерен внедрить практику, по которой на уровне мировых судей предлагается медиативная помощь семьям, которые не могут при разводе договориться о том, с кем останется ребенок.

Она добавила, что работа медиативных центров будет заключаться в примирении родителей до возникновения конфликтов.