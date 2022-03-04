РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий в пятницу поздравил с наступающим Международным женским днем Ирину Сендецую, приехавшую в округ из Луганска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приближается прекрасный весенний праздник – 8 Марта. Так хочется, чтобы все женщины в преддверии этого дня улыбались и были счастливы! Сегодня навестил семью Сендецких. Ирина вместе с двумя дочками приехала в Люберцы из Луганской области. По ее словам, решение уехать из родного города она приняла очень быстро, как только поняла, что ситуация обостряется», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Луганске у Сендецкой остался муж.

«Дорогая Ирина Александровна! От всей души поздравляю вас и всех женщин вашей семьи с 8 Марта! Вам на долю выпали серьезные испытания – пусть быстрее они останутся позади! Здоровья вам, терпения, мужества! И, конечно же, скорее вернуться домой», – подытожил Ружицкий.