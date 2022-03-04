РИАМО - 4 мар. Развитие событий на Украине может вызвать необходимость в открытии дополнительных пунктов размещения беженцев, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы сейчас не можем загадывать, как дальше будет складываться ситуация. Конечно, есть вариант, что у нас будут открыты еще пункты временного размещения. Я могу допустить, что при определенном развитии ситуации на Украине нам может понадобиться открыть еще пункт», — рассказала Мишонова.

Ксения Мишонова добавила, что Подмосковье готово к любым вызовам, и высоко оценила работу команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Мишонова сообщила, что в Подмосковье приехал 2021 ребенок из ДНР и ЛНР. Всем им оказывают необходимую поддержку.