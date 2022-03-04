РИАМО - 4 мар. Накануне Международного женского дня и в сам праздник расписание общественного транспорта Московской области будет изменено. К обычному режиму работы он вернется 9 марта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, 5 марта автобусы будут работать по расписанию рабочего дня, а с 6 по 8 марта – по расписанию воскресенья. Ознакомиться с актуальным расписанием маршрутов можно на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах.

В транспортной работе на маршрутах региона будут задействованы 7,5 тыс. автобусов, из них 3,3 тыс. – автобусы компании «Мострансавто».

Пригородные поезда также будут ездить по измененному расписанию. 5 марта электрички будут курсировать по расписанию пятницы, 6 и 7 марта – по расписанию субботы, а 8 марта – по расписанию воскресенья.

На всех объектах транспортной инфраструктуры региона усилят меры безопасности. Также продолжится дезинфекция подвижного состава и прилегающей инфраструктуры.