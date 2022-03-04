РИАМО - 4 мар. В Подмосковье детей будут бесплатно учить плавать в 67 спортивных объектах региона, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы обратились в министерство физической культуры и спорта Московской области, нам предоставили 67 объектов спорта с плавательными бассейнами, готовыми предоставить время для обучения плаванию детей», - рассказала Мишонова.

Она пояснила, что, по данным опроса более 50 тыс. родителей из 60 муниципалитетов региона, почти треть детей не умеют плавать. Только 7% сообщили о том, что в школе, куда ходит ребенок, есть бассейн. Еще 15% указали, что бассейн есть, но по тем или иным причинам недоступен для посещения.

Программа по увеличению охвата детей для обучения плаванию была разработана на совещании при участии министерства физической культуры и спорта и министерства образования Московской области.

Детский омбудсмен также рассказала о реализации стратегии по обеспечению детской безопасности.

«Для меня стала важным результатом проводимых нами проектов за прошлый год стратегия по обеспечению детской безопасности в Московской области. Мы первые в России, кто принял такую стратегию. Мы приняли ее до 2025 года. Вместе с ней мы приняли план мероприятий по реализации этой стратегии», — отметила Мишонова.

Она добавила, что стратегия и план были утверждены губернатором Московской области Андреем Воробьевым 29 апреля 2021 года. Аппарат уполномоченного начал работать по проекту стратегии с начала года.



Наравне с этим был разработан показатель безопасности детства. Аналогов такого нет ни в одном регионе страны. Этот показатель был включен в 45 показателей эффективности работы глав муниципалитетов.