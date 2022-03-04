РИАМО - 4 мар. Вся необходимая поддержка оказывается всем детям из ДНР и ЛНР, прибывшим в Подмосковье, в том числе тем, кто не находится в пунктах временного размещения. Все дети могут посещать школу, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен Подмосковья напомнила, что часть беженцев из ДНР и ЛНР не находится в пунктах временного размещения, они предпочли расселиться по квартирам.

«Мы общаемся с каждым из них, и даже те, кто не живет в пунктах временного размещения для беженцев, получают точно такие же меры поддержки, помощь, продукты и предметы первой необходимости», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что у детей, не находящихся в пунктах временного размещения, есть возможность посещать занятия в школе. Это никак не зависит от статуса беженца. Мишонова отметила, что в пунктах временного размещения предусмотрены группы детских садов.