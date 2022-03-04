РИАМО - 4 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничестве по схеме «родственник попал в беду», он обманул пожилых жителей Подмосковья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Известно, что в конце 2021 года аферист позвонил 4 пенсионерам из Ногинска и представился их близким родственником. Он сообщил пожилым людям, что стал виновником ДТП и, чтобы избежать уголовной ответственности, ему нужны деньги.

«После этого к пенсионерам приезжал сообщник звонившего и забирал деньги. В общей сложности таким образом злоумышленники похитили у граждан около 800 тыс. рублей за один день», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным фактам возбуждено 4 уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые впоследствии соединены в одно производство.

Установить подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения. Мужчину задержали в столице. Он заключен под стражу.