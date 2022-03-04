РИАМО - 4 мар. Приемные родители и опекуны, проживающие на территории Московской области, получат увеличенное ежегодное пособие на детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В Подмосковье приемные родители и опекуны получат увеличенное ежегодное пособие на детей в размере 38 349 рублей. Деньги всем получателям поступят автоматически до 15 марта. Никаких заявлений подавать не нужно», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее эта выплата составляла 34,5 тыс. рублей. С 2021 года выплата начисляется автоматически, гражданам не требуется подавать заявления.

«С прошлого года в Подмосковье пособия опекунам и приемным родителям начали выплачиваться проактивно, то есть без заявлений, обращений и приходов в МФЦ. Это очень удобно – никуда ходить не надо», – подчеркнула Каклюгина.