РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Представительницы прекрасного пола смогут бесплатно посетить Красногорский филиал музея Победы в Международный женский день, сообщили в информационном центре музея.

Гостей музея ждут на новой тематической выставке, приуроченной к Международному женскому дню. Временная экспозиция посвящена судьбам женщин в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, посетители смогут осмотреть объемно-пространственную экспозицию, которая открылась в прошлом году к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса. Новое музейное пространство воссоздает комнату для совещаний и позволит посетителям почувствовать себя участниками Нюрнбергского процесса.

Гости музея смогут проследить путь военнопленного фельдмаршала Паулюса – от поклонника Гитлера до раскаивающегося в своих действиях человека, свидетеля со стороны обвинения от Советского Союза. В экспозиции представлены документы, фотографии и рисунки, связанные с пребыванием Паулюса в плену в СССР и, в частности, в Красногорском лагере для военнопленных №27.

Музей работает с 10:00 до 18:00. Акция продлится в течение всего дня.