РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. В городском округе Люберцы на 2022 год запланирован ремонт 77 многоквартирных домов, передает Фонд капитального ремонта общего имущества МКД Московской области.

В региональную программу Фонда капремонта домов Люберец выделили 723 млн рублей. Так, работы планируют провести в 77 МКД, отремонтировать кровли в 32 домах, обновить фасады в 13 домах и заменить 24 лифта в 8 домах. В прошлом году в городском округе работы провели в 87 домах.

В прошлом году на территории Подмосковья капитально отремонтировали 2 380 МКД, на 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Адреса ремонта указаны на интерактивной карте Фонда на сайте http://fkr-mosreg.ru/.