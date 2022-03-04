РИАМО - 4 мар. Совет Федерации одобрил закон, который усиливает уголовную и административную ответственность за распространение фейков о действиях российской армии. Так, если распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных Сил РФ приведет к тяжким последствиям, нарушителю грозит от 10 до 15 лет заключения. Также за призыв ввести санкции против РФ грозит заключение до 3 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.

Уголовная ответственность

За распространение под видом достоверной фейковой информации об использовании Вооруженных Сил РФ будет грозить штраф в 700 тыс. – 1,5 млн рублей. За распространение ложных сведений также может грозить до 3 лет лишения свободы.

Если нарушение было совершено с использованием служебного положения, по мотивам национальной, религиозной, политической, расовой, идеологической ненависти или вражды или в случае ненависти или вражды в отношении социальной группы, то нарушителю будет грозить до 10 лет заключения.

Если эти нарушения повлекли тяжкие последствия, то наказание может составить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Те, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию российской армии, может быть оштрафован на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. В этом случае также может грозить заключение до 3 лет с отсутствием права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на этот срок.

За призывы ввести санкции в отношении России грозит штраф до 500 тыс. рублей или заключение до 3 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования.

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Административная ответственность

Кроме того, были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф за публичные действия в целях дискредитации использования российской армии для защиты интересов страны и ее граждан, поддержания мира и безопасности, за публичные призывы не использовать Вооруженные силы в этих целях составит для граждан 30-50 тыс. рублей, для должностных лиц – 100-200 тыс. рублей, для юридических лиц – 300-500 тыс. рублей.

Если эти нарушения сопровождались призывами к проведению несанкционированных митингов, гражданам грозит до 100 тыс. рублей штрафа, для юридических лиц – до 1 млн рублей.

Штрафы за призыв к введению санкций в отношении РФ могут достичь 50 тыс. рублей для граждан, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

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Необходимость принятия закона

«Есть возможность, что уже буквально завтра его нормы (закона – ред.) прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные Силы, понести наказание, причем очень жесткое», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что если бы не проводилась специальная военная операция на Украине, там бы началась война, развязанная НАТО, что привело бы к миллионам жертв.

«Хотелось бы, чтобы все понимали – и общество понимало, - что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду», — сказал Володин.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина ранее подчеркивала, что сейчас идет настоящая информационная война.

«Информационная атака, и ресурсы вложены колоссальные, привлечено огромное количество специалистов в сфере Digital — более 1,5 тысяч специалистов в России, Украине, Белоруссии, других странах мира работают над созданием и распространением такого рода фейков», — сказала Мизулина Первому каналу.

Ранее депутаты Мособлдумы призвали жителей региона сплотиться вокруг российских солдат, президента РФ Владимира Путина, а также проявить солидарность.

«Депутатам думы поступает множество обращений жителей: они просят моральной поддержки и объяснений. Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Главное сейчас – сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента. Показать всему миру: мы вместе и своих не бросаем!» - отмечал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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