РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В подмосковной Балашихе разыскивают 73-летнюю женщину, о местонахождении которой ничего не известно с пятницы, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Водолазкина (Ивахно, Золотухина) Вера Дмитриевна, 73 года, Балашиха, мкрн Железнодорожный, Московская область. 4 марта вышла из дома и не вернулась. Не ориентируется в пространстве», - говорится в сообщении.

Приметы женщины: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы седые короткие, глаза серо-зеленые.

Была одета в светло-коричневую куртку, белую ночную сорочку с цветами, темно-серые брюки, черные ботинки, серо-коричневую кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.