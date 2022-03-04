РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. Новое футбольное поле появится в мкрн 25 городского округа Мытищи до конца 2022 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Продолжаются работы на новом спортивном объекте. Строительная готовность составляет 60%.
В настоящее время на объекте ведутся монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений в подтрибунном пространстве для размещения футбольных и легкоатлетических секций, тренерских, тренажерного зала.
С наступлением положительных температур рабочие приступят к устройству футбольного поля и беговых дорожек. Также будут завершены работы по установке мачт освещения.
Проектом предусмотрены обустройство зрительских трибун на 490 мест, размещение легкоатлетического сектора с ямами для прыжков в длину, парковочное пространство.
Подрядчиком на объекте выступает ООО «Региональная строительная производственная компания».
Новый объект спорта будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
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