РИАМО - 4 мар. В Подмосковье приехал 2021 ребенок из Донбасса, среди них 21 сирота, 7 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Всего на территории Московской области, по последним данным, зарегистрировано 4488 человек - граждан ЛНР и ДНР. Из них 1321 размещен в наших пунктах временного пребывания. Всего детей <…> 2021 человек, из них 675 размещены в наших временных пунктах пребывания», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что среди прибывших детей - 21 сирота, 7 с инвалидностью и ОВЗ. Порядка 20 детей размещены в реабилитационном центре «Созвездие» в Красногорске.

Ранее Мишонова сообщила, что дети-сироты из Донбасса могут получить помощь в Подмосковье, чтобы найти приемную семью.