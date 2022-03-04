РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Реки Нахабинку и Липку очистят в подмосковном Красногорске в текущем году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Красногорская земля должна быть чистой, с чистыми лесами и реками. В этом году мы приведем в порядок реки Нахабинку и Липку, они вошли в программу реабилитации малых рек Подмосковья», - сказал Волков.

Он также добавил, что по программе «Сто прудов» очистят пруд в деревне Степановское.

«Мы обязаны реконструировать гидротехническое сооружение на реке Синичке. Наша задача – сделать все максимально возможное для комфортной жизни людей. Люди – наш главный приоритет», - заключил Волков.