РИАМО - 4 мар. Дети-сироты, которые прибыли в Подмосковье из ЛНР и ДНР, могут получить помощь, чтобы найти семью. В регионе сейчас находится 21 ребенок-сирота из Донбасса, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Ну, конечно, такое тоже возможно. У нас с этого года увеличилось пособие ежегодное для приемных семей, которые берут детей к себе», — сказала Мишонова.

Она добавила, что на сегодняшний день размер пособия составляет более 38 тыс. рублей. Всего на территории Подмосковья находится 21 ребенок-сирота из ЛНР и ДНР.

В Московскую область прибыл 2021 ребенок из ДНР и ЛНР. Дети школьного возраста продолжили учебу в местных образовательных организациях, они обеспечены всем необходимым.

Во всех местах размещения беженцев есть медпункты, где врачи осматривают людей, а еще дают консультации беременным и родителям с совсем маленькими детьми.