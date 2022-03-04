РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Реконструкцию водозаборного узла в поселке Отрадное подмосковного Красногорска планируют завершить летом нынешнего года, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году и озвучил планы на нынешний год. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Летом текущего года мы завершим реконструкцию ВЗУ №8 в поселке Отрадное. Это позволит обеспечить бесперебойной подачей воды почти 12 тыс. наших жителей», - сказал Волков.

Он также добавил, что в планах на нынешний год модернизация ВЗУ на улице Красноармейской в поселке Нахабино. Это позволит увеличить производительность объекта с 7 до 9 тыс. кубометров в сутки.

Также планируется реконструкция ВЗУ №7 в Красногорске. Это позволит повысить качество питьевой воды для 25 тыс. горожан.

«Осенью завершим работы по реконструкции ВЗУ-13 в микрорайоне Опалиха со строительством станции обезжелезивания. Изменения качества водоснабжения почувствуют более 30 тыс. жителей», - добавил Волков.

Также, по его словам, продолжается реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне Опалиха. Завершение работ ожидается в июне 2022 года.

Кроме того, в музее-усадьбе «Архангельское» продолжается модернизация инженерных систем. Это благотворно скажется на водоснабжении порядка 10 тыс. жителей поселка Архангельское.