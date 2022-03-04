РИАМО - 4 мар. Студенты, которые прибыли в Подмосковье из ЛНР и ДНР, пошли учиться в колледжи, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Всем оказывается любая помощь. Регистрация, оформление пособий, медицинская, образовательная. Дети-студенты, которые хотят учиться в колледжах, уже пошли учиться», — сказала Мишонова.

Она отметила, что ей поступает большое количество обращений с благодарностями от прибывших людей за то, что их приняли и разместили в хороших условиях. Мишонова выразила благодарность благотворительным организациям, жителям Москвы и Подмосковья за помощь в поддержке беженцев.

В Московскую область прибыл 2021 ребенок из ДНР и ЛНР. Дети школьного возраста продолжили учебу в местных образовательных организациях, они обеспечены всем необходимым.

Во всех местах размещения беженцев есть медпункты, где врачи осматривают людей, а еще дают консультации беременным и родителям с совсем маленькими детьми.