РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мар. В магазинах Королева все товары в наличии, дефицита не зафиксировано, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Жители Королева озабочены сложившейся ситуацией и обращаются к главе с вопросами о возможном дефиците товаров в магазинах. Регулярно сотрудники администрации, члены Общественной палаты и депутаты проводят мониторинг.

«Во всех торговых точках нашего города в настоящее время все товары в наличии. На полках есть продукты отечественных производителей, перебоев с поставками нет. Спрос потребителей на товары остается на прежнем уровне», - сказал Трифонов.

С 3 марта в сети супермаркетов «Магнит» действует скидка 5% на всю продукцию при оплате картой «Мир».