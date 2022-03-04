РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мар. В магазинах Королева все товары в наличии, дефицита не зафиксировано, сообщил глава города Игорь Трифонов.
Жители Королева озабочены сложившейся ситуацией и обращаются к главе с вопросами о возможном дефиците товаров в магазинах. Регулярно сотрудники администрации, члены Общественной палаты и депутаты проводят мониторинг.
«Во всех торговых точках нашего города в настоящее время все товары в наличии. На полках есть продукты отечественных производителей, перебоев с поставками нет. Спрос потребителей на товары остается на прежнем уровне», - сказал Трифонов.
С 3 марта в сети супермаркетов «Магнит» действует скидка 5% на всю продукцию при оплате картой «Мир».
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