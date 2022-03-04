РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. В нынешнем году в подмосковном Красногорске предстоит решить проблему более 3 тыс. обманутых дольщиков, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году и озвучил планы на нынешний. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В отрасли жилищной политики нам предстоит решить проблему 3 222 дольщиков. Для этого мы должны завершить строительство 14 домов в ЖК «Лесобережный», 4 домов - в ЖК «Митино О2», по одному дому в ЖК «Опалиха О3» и «Новорижский», - сказал Волков.

Глава муниципалитета добавил также, что дольщики двух объектов на улицах Мира и Лесной получат денежные компенсации.