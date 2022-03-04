РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) волонтеры молодежных центров и Балашихинского техникума при поддержке администрации округа поздравили будущих мам с предстоящим праздником – Международным женским днем, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Весна символизирует рождение новой жизни, и именно в роддоме появляются на свет долгожданные дети. В период самого нежного и в то же время трепетного состояния – беременности и подготовки к родам – женщин решили порадовать выступлениями творческих коллективов и весенними цветами. Благодаря концерту они немного отвлеклись от предстоящего волнительного события, расслабились и повеселились.

Ежегодно в стенах МОПЦ рождаются более 6 тыс. малышей. На сегодняшний день в учреждении находятся 70 беременных пациенток, а 63 уже ждут выписки.