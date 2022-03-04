РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провел мониторинг строительства котельной на улице Беляева в Щелкове, мощность будущей котельной составит 25,4 МВт, на данный момент строительные работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«К следующему отопительному сезону новая котельная будет обеспечивать теплом дома жителей микрорайона Бахчиванджи. Это 55 домов, порядка 18 тыс. человек, а также 3 социальных объекта. На протяжении многих лет в микрорайоне не было собственной котельной. Это вело к перебоям подачи ресурса, не говоря уже об энергетических потерях», — сказал Шапкин.

Уже доставлено оборудование, сейчас ведется монтаж. Затем начнутся пусконаладочные работы.