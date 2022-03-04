РИАМО - 4 мар. Протоки прудов, расположенных на территории городского округа Люберцы, расчистили от накопившегося мусора и древесных отходов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состояние гидротехнических сооружений проверили сотрудники управления по охране окружающей среды, управления ГОиЧС и сотрудники ОКБиЖКХ администрации городского округа Люберцы.

По результатам проверки установили, что сооружения находятся в исправном состоянии и выполняют свою функцию.