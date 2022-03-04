РИАМО - 4 мар. В прошлом году в аппарат Уполномоченного по правам ребенка Подмосковья поступило более 4,7 тыс. обращений, это на 12%, чем в 2020 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в РИАМО детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«За прошлый год у нас увеличилось количество обращений в аппарат Уполномоченного на 12%. Было рассмотрено 4732 обращения», - рассказала Мишонова.

По ее словам, обращения поступали по вопросам воспитания детей в семье, родительских споров, жилищных проблем, образования, получения социальных пособий и другие.

«За эти пять лет в мой адрес поступило более 16 тыс. письменных обращений», - добавила Мишонова.