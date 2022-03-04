РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. В подмосковной Балашихе собрали более 8 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, которые сейчас находятся во временном пункте размещения в подмосковном Клину, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры составили новые списки, в чем еще нуждаются взрослые и дети. Сбор в городском округе идет очень активно. Работа пунктов сбора началась 22 февраля. Машины с грузом раз в несколько дней отправляются в распределительный центр в Реутове. Помимо жителей, подключились трудовые коллективы крупных промышленных предприятий, муниципальных учреждений, малого и среднего бизнеса.

На днях из пунктов СК «Орион» и Ледового дворца «Арена-Балашиха» была выполнена адресная доставка в Клин, где находится временный пункт размещения жителей ЛНР и ДНР. Пообщавшись с людьми, волонтеры составили новые списки, в чем еще нуждаются взрослые и дети. Это повседневная и спортивная одежда, базовые предметы бытовой техники.

Волонтеры принимают и сортируют по коробкам вещи первой необходимости, постельные принадлежности, посуду и другое. Также поступает большое количество товаров для детей – школьные принадлежности, игрушки, памперсы, бутылочки и т.д.

К сожалению, принять абсолютно все, что приносят жители, невозможно из-за санитарных норм и правил гигиены. Все предметы и вещи в обязательном порядке должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания — с действительным и длительным сроком годности.

Пункты приема работают в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Парковая, 7), в спорткомплексе «Орион» (ул. Пионерская, 1а) и в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на базе общественной палаты (пр. Ленина, 7/1).