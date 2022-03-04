РИАМО - 4 мар. Специалисты начали готовить к следующей зиме объекты, находящиеся в ведении Комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. В настоящее время в соответствии с утвержденными графиками идут работы по опрессовке тепловых сетей, проведение которых технологически возможно без отключения потребителей», - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что основной объем работ начнут выполнять после отключения отопления. Это произойдет, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов.

«Особое внимание будет уделяться прохождению гидравлических и температурных испытаний на тепловых сетях, проведем подготовку ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей, обновим резервный запас топлива. Отдельно проведем необходимые мероприятия в коллекторах, на трансформаторных подстанциях, насосных станциях и газораспределительных пунктах, водозаборных узлах», - сказал чиновник.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что всего планируется подготовить к зимней эксплуатации порядка 74 тыс. объектов, в том числе более 34,1 тыс. многоквартирных домов.

Все мероприятия будут завершены в установленный срок - к 1 сентября.