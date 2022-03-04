РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Строительство путепроводов через железнодорожные пути возле станций МЦД-2 Опалиха и Аникеевка планируют начать в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году и озвучил планы на нынешний. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Начнется строительство 2 путепроводов в районе станций МЦД-2 Опалиха и Аникеевка для безостановочного движения автотранспорта через железнодорожные пути», - сказал Волков.

Среди крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры глава муниципалитета отметил реконструкцию Путилковского шоссе со строительством тоннеля, чтобы обеспечить альтернативный выезд на МКАД в обход перегруженных транспортных развязок, а также подъезд к станции метро в районе Пятницкого шоссе в Москве.