РИАМО - 4 мар. Социальные учреждения Москвы перейдут на измененный график работы на мартовских праздниках. Режим работы изменится у Главархива, отделов ЗАГС, центров госуслуг и медучреждений, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Все 26 государственных ветеринарных клиник столицы будут работать в соответствии с обычным графиком. Запись на прием доступна на сайте мэра и правительства Москвы, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» и по телефону +7 495 612-04-25.

Читальные залы Главархива и выставочный зал не будут работать с 6 по 8 марта. Читальные залы можно будет посетить 5 марта с 09:30 до 15:30. Часть материалов Главархива будет доступна онлайн.

На особый график работы также перейдут отделы ЗАГС. Так, 7 марта в них будет сокращенный день – можно будет только зарегистрировать брак или подать заявление с 09:00 до 17:00. 8 марта Дворцы бракосочетания №№1, 3 и 4 будут закрыты. Остальные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 6 по 8 марта работать не будут.

Офисы ЗАГС, которые расположены в центрах госуслуг «Мои документы», будут работать в зависимости от их графика 6 и 7 марта. 8 марта там объявлен выходной. К обычному режиму работы офисы вернутся 9 марта.

Поликлиники для взрослых будут открыты 6 и 8 марта с 09:00 до 16:00, а 7 марта – с 09:00 до 18:00. В это же время можно будет пройти вакцинацию от коронавируса. Отделения ОРВИ продолжат ежедневный прием с 08:00 до 20:00. На дому в этот же период также можно будет получить помощь. Кроме того, не меняется порядок оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Травмпункты будут работать круглосуточно или в зависимости от графика медицинской организации, последнее относится и к кабинетам ПЦР- и ИФА-диагностики. Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины будет работать круглосуточно.

Выездные бригады вакцинации и пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус продолжат работать в общественных местах с 10:00 до 18:00.

Медицинская помощь детям будет оказываться на дому ежедневно с 09:00 до 15:00, вызвать врача можно будет до 14:30. В поликлиниках врачи будут принимать пациентов 7 марта с 09:00 до 15:00. В это же время подростки смогут сделать прививку от коронавируса.

Отделения ОРВИ будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Прием в кабинетах ПЦР-диагностики детских поликлиник будет вестись с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения продолжат работать ежедневно с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 15:00.

Прием только в одну женскую консультацию административного округа будет происходить 6 и 8 марта с 09:00 до 15:00. 7 марта женские консультации будут открыты с 09:00 до 15:00.

С 09:00 до 18:00 7 марта будут работать аптечные пункты при поликлиниках. По сокращенному графику с 09:00 до 16:00 они будут открыты 6 и 8 марта.