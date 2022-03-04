РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. В микрорайоне Климовск Подольска во время проверки выявили нарушения в сфере незаконного размещения средств наружной рекламы и содержания объектов торговли, владельцы торговых объектов должны исправить все в течение 3 дней, сообщили в пресс-службе администрации округа.

3 марта представители Территориального управления в микрорайоне Климовск совместно с управлением потребительского рынка и комитетом по строительству и архитектуре администрации округа провели мониторинг объектов торговли на проспекте 50 лет Октября и Октябрьской площади.

Комиссия выявляла незаконно размещенные средства информации, проверяла, соблюдаются ли установленные нормы и правила содержания нежилых помещений и прилегающих к ним территорий, а также наличие договоров на вывоз мусора.

В ходе мониторинга выявили нарушения в сфере незаконного размещения средств наружной рекламы и содержания объектов торговли. Представителям торговых объектов выдали предписания об удалении несогласованных рекламных конструкций в течение 3 дней.

За неисполнение требований владельцев торговых объектов привлекут к административной ответственности на основании ч. 1, 2 ст. 6.20 КоАП Московской области.

Также представители власти напомнили о необходимости нормативного содержания фасадов помещений, зданий, сооружений, ограждений и прилегающих к объектам торговли территорий.