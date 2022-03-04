РИАМО - 4 мар. В пятницу состоялось открытие после капитального ремонта и реставрации вестибюля станции «Новослободская» Кольцевой линии столичной подземки. На открытии присутствовал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

За 11 лет в Москве были открыты 100 новых станций Мосметро и Московского центрального кольца. Также параллельно в городе ремонтируют и существующие станции.

«Многие из них (существующих станций – ред.) честно отработали по 60-80 лет и, конечно, нуждаются в обновлении. Особенно в части замены эскалаторов. Это – отдельная большая программа, и за 10 лет мы провели ремонт и заменили эскалаторы на 17 станциях метро – фактически каждой десятой станции, построенной в Москве до 2010 года», – сказал Собянин.

По словам градоначальника, через пару месяцев в Москве планируют открыть станцию «Рижская» «оранжевой» ветки метро.

Станция «Новослободская» была запущена 70 лет назад. В 1988 году на этой станции появилась пересадка на станцию «Менделеевская» «серой» ветки метро. Позже станции присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. Пассажиропоток станции в будние дни составляет 55 тыс. человек.

Станция оформлена в тематике мирных трудов советских народов. Главное украшение «Новослободской» – смальтовое панно «Мир во всем мире».