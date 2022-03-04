РИАМО - 4 мар. Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов озвучил три возможных варианта взаимодействия российских властей с иностранными компаниями на фоне сложившейся экономической ситуации и многочисленных антироссийских санкций, его слова приводятся на сайте правительства России.
«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», – заявил Белоусов.
Он отметил, что многие компании могут принять решение об уходе с российского рынка. По словам Белоусова, в действующих реалиях у властей РФ и зарубежных компаний есть три возможных варианта взаимодействия.
При первом варианте зарубежная компания может продолжить работу в России в полном объеме, обеспечивая производство и выполняя обязательства перед сотрудниками.
Во втором варианте иностранные акционеры, желающие уйти с рынка, могут передать свою долу компании российским партнерам и по прошествии времени снова вернуться на рынок РФ. Белоусов отметил, что такой вариант развития событий уже был обсужден с отечественным бизнес-сообществом и оно к этому готово, а некоторые инвесторы уже воспользовались такой опцией.
В качестве третьего варианта Белоусов назвал полный уход зарубежной компании с российского рынка, закрытие производства и увольнение сотрудников. По словам Белоусова, такой шаг будет расценен властями РФ как умышленное банкротство.
Первый зампред правительства подчеркнул, что в своих действиях российские власти всегда исходили из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств.
Сейчас же все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в России, а также на сохранение занятости и быстрое восстановление работы предприятий.
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