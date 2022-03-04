РИАМО - 4 мар. Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов озвучил три возможных варианта взаимодействия российских властей с иностранными компаниями на фоне сложившейся экономической ситуации и многочисленных антироссийских санкций, его слова приводятся на сайте правительства России.

«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», – заявил Белоусов.

Он отметил, что многие компании могут принять решение об уходе с российского рынка. По словам Белоусова, в действующих реалиях у властей РФ и зарубежных компаний есть три возможных варианта взаимодействия.

При первом варианте зарубежная компания может продолжить работу в России в полном объеме, обеспечивая производство и выполняя обязательства перед сотрудниками.

Во втором варианте иностранные акционеры, желающие уйти с рынка, могут передать свою долу компании российским партнерам и по прошествии времени снова вернуться на рынок РФ. Белоусов отметил, что такой вариант развития событий уже был обсужден с отечественным бизнес-сообществом и оно к этому готово, а некоторые инвесторы уже воспользовались такой опцией.

В качестве третьего варианта Белоусов назвал полный уход зарубежной компании с российского рынка, закрытие производства и увольнение сотрудников. По словам Белоусова, такой шаг будет расценен властями РФ как умышленное банкротство.

«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», - объяснил Белоусов.

Первый зампред правительства подчеркнул, что в своих действиях российские власти всегда исходили из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств.

Сейчас же все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в России, а также на сохранение занятости и быстрое восстановление работы предприятий.