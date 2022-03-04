РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Подразделение Архангельской амбулатории в подмосковном Красногорске планируют отремонтировать к лету нынешнего года, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году и озвучил планы на нынешний. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Медучреждения первичного звена как никогда востребованы. Скоро в одном из подразделений Архангельской амбулатории начнем ремонт в соответствии с новой концепцией «Стандарт поликлиники Подмосковья», - сказал Волков.

Он добавил, что посетил объект с рабочей поездкой. Планируется запустить его работу уже к лету.