РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. В нынешнем году на территории подмосковного Красногорска планируют построить 6 школ и 10 детских садов, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году и озвучил планы на нынешний. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Мы любим наших детей, и для нас важно, чтобы рядом с домом были хорошие школа и детский сад. На этот год мы для себя ставим задачу о строительстве 6 школ с общей численностью почти 5 тыс. мест и 10 детских садов численностью почти 2 тыс. мест», - сказал Волков.

Он добавил, что также в нынешнем году планируется заложить строительство еще не менее 12 объектов в области образования.