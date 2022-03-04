РИАМО - 4 мар. Депутаты Московской областной группы приняли закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Утвердили 399 мероприятий, на которые планируют направить 240,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Депутаты собирали наказы избирателей, затем внесли их на рассмотрение в наш комитет. Данный законопроект как раз сформирован на основе обращений депутатов. Мы включили 399 мероприятий на сумму 240,5 млн. рублей», - сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он уточнил, что основная часть средств - свыше 134 млн рублей - уйдет на социальную политику. В эту сумму входит и адресная помощь, на которую направят более 110 млн рублей.

Для больницы в Балашихе выделят 1,5 млн рублей на покупку машины, также 500 тыс. рублей направят на покупку и установку детской спортивной площадки на территории Можайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

79 млн рублей будет выделено на закупку необходимого медицинского оборудования для больниц, а также на ремонт объектов здравоохранения.