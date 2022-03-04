РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 500 тыс. человек проживают в подмосковном Красногорске, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Красногорск стремительно развивается во всех сферах: экономической, культурной, спортивной, демографической, социальной и так далее. Перепись населения показала, что в нашем округе проживают уже более 500 тыс. человек», - сообщил Волков.

Он отметил, что руководство муниципалитета держит руку на пульсе, чтобы своевременно реагировать на все изменения и правильно расставлять приоритеты в дальнейшей работе.

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