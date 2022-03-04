РИАМО - 4 мар. Привиться от коронавируса или пройти экспресс-тест на инфекцию в Москве можно будет и на предстоящих праздниках в честь 8 Марта, сообщает пресс-служба социального комплекса столицы.

Выездные бригады в популярных общественных местах будут работать с 10 до 18 часов. Городские взрослые поликлиники будут открыты по вопросам вакцинации 6 и 8 марта с 9 до 16 часов, а 7 марта — с 9 до 18 часов, для подростков — ежедневно с 9:00 до 15:00.

Также в эти дни не изменится порядок оказания медпомощи пациентам с коронавирусом — КТ-центры и центр телемедицины работают круглосуточно и без выходных.

Горожане с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурном врачу в поликлинику с 8 до 20 часов.

Ранее в столице отменили QR-коды и соблюдение социальной дистанции из-за стабилизации эпидситуации.

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