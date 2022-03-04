РИАМО - 4 мар. У России нет никаких недобрых намерений в отношении сопредельных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких, мы всегда об это говорили, никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше, не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», – отметил Путин на церемонии поднятия флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский».

Он напомнил о необходимости скорейшей нормализации отношений и сотрудничества.

Руководство стран Европы, Азии и Америки ввели экономические санкции в отношении РФ. Такое решение стало ответом на проведение спецоперации вооруженных сил РФ на Украине.