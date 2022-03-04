РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 250 волонтеров оказывают адресную помощь жителям подмосковного Красногорска в период пандемии, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В период пандемии возросла роль волонтерского движения. В округе действует волонтерский штаб по оказанию адресной помощи населению. На сегодняшний день отряд насчитывает более 250 человек – тех, кто в любой момент бескорыстно, по зову души, готов помочь», – сказал Волков.

Он поблагодарил добровольцев за труд.

«Ваша работа бесценна!» – подчеркнул Волков.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>