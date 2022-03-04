РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. В минувшем году Домодедовской таможней зарегистрировано 121 сообщение о преступлениях, что на 61% больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего возбуждено 22 уголовных дела. Объектами преступлений являлись денежные средства, ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, наркотические средства и сильнодействующие вещества.

По фактам контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов за отчетный период возбуждено 15 уголовных дел на общую сумму 28,5 млн рублей, из них 12 окончено составлением обвинительного акта и направлено в суд. По 2 уголовным делам, возбужденным по ст. 194 УК РФ, подозреваемыми возмещен ущерб, а также в федеральный бюджет перечислено денежное возмещение в размере двукратной суммы ущерба.

«Общая сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет в качестве возмещения ущерба по уголовным делам и обращенных в доход государства, в 2021 году составила 34,8 млн рублей», ‒ сказал заместитель начальника Домодедовской таможни Константин Гунаев.

За 12 месяцев возбуждено 3138 дел об административных правонарушениях, из них 87%приходится на физических лиц, 13% – на юридических.

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись валюта, оборудование, ювелирные изделия, часы, товары народного потребления.

Вынесено постановлений о назначении наказания по 2,8 тыс. дел об административных правонарушениях, из них должностными лицами Домодедовской таможни назначено наказаний по 2688 делам, судом или уполномоченным органом – по 112 делам.

Назначено наказаний на сумму 228,9 млн руб., что почти в 2 раза превышает значение 2020 года, когда сумма составляла 115,5 млн рублей.

Исполнено 2686 постановлений по делам об административных правонарушениях, в результате взыскано административных штрафов на сумму 185,5 млн рублей ‒ на 133% больше, чем в 2020 году. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью 66,5 млн рублей.

Специалистами-кинологами со служебными собаками в 2021 году в аэропорту Домодедово отработано 347 рейсов, более 447 тыс. мест багажа и почти 270 т грузов, включая работу на СВХ и МПО «Почта России». Общее количество задержаний составило 39 эпизодов, из которых 10 задержаний наркотических и сильнодействующих веществ и 29 ‒ денежных средств.