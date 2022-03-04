РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Спасатели муниципального отряда подмосковного Красногорска за год спасли жизни 15 человек, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Более 300 тыс. вызовов принято нашей Единой дежурно-диспетчерской службой. Аварийно-спасательный отряд совершил 552 выезда, при этом были сохранены жизни 15 человек», - сказал Волков.

Он добавил, что спасатели оказали первую помощь 36 пострадавшим.