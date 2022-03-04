РИАМО - 4 мар. Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий размещать средства Фонда национального благосостояния в облигации федерального займа и акции российских компаний, сообщает РИА Новости.

Согласно положениям документа, в Бюджетный кодекс РФ будут внесены изменения, направленные на повышение устойчивости российской экономики и обеспечение финансовой стабильности. Государственные ценные бумаги РФ будут включены в постоянный список активов, в которые могут размещаться средства ФНБ.

Кроме того, закон устанавливает возможность вкладывать средства ФНБ до достижения порога в 7% ВВП в покупку акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. В настоящий момент такая норма распространяется лишь на ликвидные активы ФНБ.

Отмечается, что представленные законом меры позволят создать правовые основания для приобретения Минфином России акций российских эмитентов на вторичном рынке. Приобретение акций по действующим невысоким ценам должно стать перспективным долгосрочным вложением средств ФНБ. Предполагается, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Также принятый закон дает правительству России право в 2022 году оперативно распределять бюджетные средства как на федеральном, так и на региональном уровнях.