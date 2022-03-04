РИАМО - 4 мар. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что при поставках западным странам нефти и газа нужно отказаться от расчета в долларах, сообщает News.ru.

По его мнению, отказ от доллара позволит российской экономике развернуться на Восток и не приведет к изоляции РФ.

«От доллара отказываться надо. Этот шаг покажет нашу решимость, уверенность в нашей валюте и экономике. В будущем надо переходить на рубли и в расчетах за нефть и газ, за нашу сталь. Впоследствии это окажется крайне важным для дальнейшего развития и благополучия нашей страны», - сказал Чернышов.

Он напомнил, что отказ от расчетов в долларах поспособствует созданию альтернативной финансовой системы, которая позволит не зависеть от этой валюты как РФ, так и Азии.

Сейчас Россия испытывает беспрецедентное давление от стран Запада. В отношении РФ вводят санкции из-за военной спецоперации на Украине, которая направлена на освобождение жителей Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию.